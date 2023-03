Un club italiano ha inserito Igor Tudor nella rosa dei candidati!

Secondo il media italiano La Repubblica, Igor Tudor sarà uno degli allenatori monitorati dal Torino in Italia in caso di partenza di Ivan Juric.

Dopo una grande stagioneHellas Verona, Igor Tudor partecipatoMarsiglia olimpica Nell’estate del 2022. Tuttavia, l’allenatore croato ha sempre cambiato squadra dopo una stagione dall’inizio della sua carriera. Cosa chiedersi del suo futuro? Qualche giorno fa, i media italiani hanno affermato che la Juventus si stava mordendo le dita per non avergli dato una possibilità.

Le Torino ha incontrato Tudor?

Questo giovedì tocca ai media Repubblica Per confermarlo Torino Seguendo da vicino la situazione dell’ex giocatore Juventus. Farà parte della short list da sostituire Lui è Juric Chi può lasciare il club? Sarà fantastico da vedere Tudor ruotare Torino Conoscere il suo attaccamento Juventus.

🔴 Tudor 🇭🇷 Ivan Juric è nella rosa dei candidati del Torino in caso di sua uscita. La dirigenza sta indagando anche sugli allenatori di Fiorentina, Bologna ed Hellas Verona. La squadra dell’#OM (Repubblica di) pic.twitter.com/hnk17lfJis — LaMinute 🐎🐌 (@LaMinuteOM_) 9 marzo 2023

Un giorno Tudor tornerà ad allenare la Juve

“È il compagno di Pirlo. Pirlo che si è messo tra Sarri e il ritorno di Allegri. C’è davvero la percezione che la Juve abbia perso la barca a quel punto. Questo perché sotto Pirlo faceva sessioni di allenamento vocale negli spogliatoi. Aveva un ruolo di assistente, ma era anche un super assistente o allenatore. Tudor avrebbe sicuramente voluto continuare in quel momento. Alla fine presero la via più famosa, l’Allegri. Poi c’è l’amara sensazione che al prodotto Tudor non sia stata data alcuna possibilità. Di particolare rilievo è il suo successo sia all’Hellas Verona che all’OM. Si diceva che Tudor fosse stato preso di mira in bassa stagione per la storia delle cose che non andavano bene per la Juvey a settembre. C’era chiaramente, più o meno, un interesse a breve termine nel portare Tudor allo zoo. È un allenatore che li interesserà per il suo stile di gioco e la sua eredità. Per Conte questa è la casa della Juve. Un po’ di storia è già stata scritta e penso che tornerà alla Juventus. Non so quando allora. » Matteo Gregorio – Fonte: Marsiglia Football Club (23/02/2023)