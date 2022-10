Il Soccorso alpino cerca un alpinista italiano di 68 anni

E’ in corso un’importante operazione di ricerca nel settore Modane in Savoia. I CRS sono soccorritori alpini delle Alpi, ma anche del PGMH Stanno cercando di trovare un escursionista italiano che sia andato ai funghi da sabato Quella mattina Sabbei non aveva ancora notizie dalla foresta.

Trenta soccorritori a terra

Sabato, a causa del maltempo, le squadre di soccorso hanno iniziato le ricerche a piedi. Questa domenica mattina, È decollato un elicottero di soccorso. Trenta uomini sono attualmente coinvolti nell’operazione, supportati da squadre cinofile.

Anche sui social media è stata trasmessa una richiesta di testimoni.

