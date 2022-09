Un attento studio ha superato Ligue Combat Go, qual è il suo scopo? (Guida) – Breakflip

Che cos’è il pass per lo studio del tempo di Battle League Go e come lo ottengo? Scopri tutti i dettagli su questa stagione di Light Ticket!

Combat Go League è in preparazione ora, grazie al successo Pokemon Go World Championship 2022, vinto dal talentuoso DancingRob.

invitare gli allenatori Pokemon Vai Per fare più battaglie, in occasione della nuova versione è apparso un pass di studio GO Battle League una tantum stagione della luce. Ecco tutti i dettagli di questo biglietto, che potete trovare gratuitamente in negozio.

Carta di studio una tantum della Combat Go League

Il Dal 1 settembre al 1 dicembre 2022i giocatori possono raccogliere a Carta di studio una tantum della Combat Go League Gratis su Pokémon Go. Per ottenerlo, niente di troppo complicato. Tutto quello che devi fare è andare Play Storetoccando la Poké Ball nella parte inferiore dello schermo.

Ecco i premi che ti aspettano con questo biglietto:

Passaggio 1/5

Premi: 5000 polvere di stelle, 1 carato per quanto veloce, 10 Super Bowl

Maggiori dettagli arriveranno in questo studio una tantum…

Questo è il nuovo Battle Pass! Gratuito per tutti i giocatori e ti consente di guadagnare ricompense aggiuntive vincendo battaglie in Battle Go League.

