Trova il T7400 SBC del produttore italiano ETRUSCO – tutti i test

Rivestimento tedesco e presentazione italiana, Il profilo T7400 unisce i suoi due punti di forza, inoltre, un prezzo contenuto. A differenza della versione SB (lounge con panca a L), esiste ancora la versione SBC Più spazio con due panche contrapposte, Incontra fino a sei ospiti. Il suo tavolo, sia piede decentrato che piano ribaltabile, si mostra piuttosto È in uso in pratica. Per un abitacolo più caldo, opta per il Type X Design Pack (1.199) con rivestimento Emilia chiaro e frontali dei mobili bianco lucido/crema. A bordo, Lo spazio di archiviazione non è ridotto (Mensole al soffitto e mensole alla base dei letti). Il mobile da cucina è di forma bassa. Di fronte c’è un frigorifero “sottile” Buona capacità (167 l).

Nella camera da letto è necessario un veicolo con ampio sbalzo posteriore per avere letti matrimoniali (81 x 205 cm). In compenso il loro accesso dal centro è agevole, senza penalizzare le dimensioni della stiva sottostante. Il marchio ha un piano Estensione base letto scorrevole Ciò consente di combinare i due materassi. Con una schiuma in più, posta al centro, il comfort è regale. Per ospitare quattro persone che dormono a bordo, è presente un letto basculante standard (132 x 192 cm) sopra il salone, ma solo su richiesta. 1.481 viene addebitato, che viene impostato manualmente e richiede la disponibilità di una scala. Il suo tiraggio d’aria è di 60 cm.

Dotazione / Comfort

In questo modello, il layout permette di sfruttarlo Bagno con doccia separata – Può essere collegato tramite la porta della cucina e della camera, se necessario. Il tettuccio da sci originale, dotato di una calotta anteriore, offre la massima luce nella zona della sacca parasole e dei denti. Include una delle dotazioni standard Potente riscaldatore integrato (6000 W). La peggiore seconda porta di carico, è sempre efficace, e il motore da 140 CV richiede un’estensione rispettivamente di 362 e 957 euro.

Lo scorso marzo vi abbiamo presentato un campione di questo videoEdizione Light Central (QBC). Puoi vederlo di nuovo qui sotto.