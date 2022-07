Cosa cambierà su Facebook ad agosto

Nuove schede, più account, più consigli: ecco le modifiche previste per Facebook per agosto.

Due nuove schede nell’app

Facebook adotterà nuovo algoritmo Per assomigliare di più a TikTok. Dovrebbe consentire agli utenti un maggiore controllo sui contenuti che possono vedere e sperimentare. Concretamente, il social network offrirà due diverse schede: Home e Feed. Il primo è una sorta di motore di scoperta e il secondo consente all’utente di vedere i post di Pagine, profili e gruppi che segue. Quest’ultimo fornirà anche suggerimenti per pagine e profili da seguire in base alle preferenze dell’utente.

Hai più account per un profilo

Presto sarà possibile Crea più profili da un conto. Più precisamente, cinque profili sullo stesso account. Per questi profili “extra” sarà possibile utilizzare pseudonimi. Tuttavia, saranno comunque soggetti ai regolamenti della piattaforma che vietano dichiarazioni mendaci e la rappresentazione di personaggi pubblici. Per il proprio account principale, ogni utente dovrà sempre identificare la propria vera identità.

Un sacco di consigli

I “Raccomandamenti” sono post di profili che l’utente non segue o che non sono nella sua lista di amici. Il loro obiettivo è aiutare gli utenti a “scoprire nuove comunità e nuovi contenuti”, punta a Facebook.

Attualmente, il 15% dei contenuti visualizzati su Facebook è determinato da un algoritmo. Entro la fine dell’anno, Il tasso di raccomandazione dovrebbe raddoppiare. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg dopo aver pubblicato i risultati finanziari durante una teleconferenza con gli investitori. E tutto questo dovrebbe essere fatto gradualmente…

