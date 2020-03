Mentre il sindaco Servalli annuncia un terzo caso di coronavirus in città, si discute a Cava de’ Tirreni del possibile utilizzo dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” come punto di riferimento territoriale del Covid19.

Disposizione, questa, al vaglio dei vertici dell’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” da circa una settimana e che comporterebbe la chiusura di tutti i reparti del presidio cavese ed il trasferimento dei degenti presso altre strutture, per fare spazio a nuovi posti in rianimazione da destinare ai malati di coronavirus.

Servalli: “E’ solo un’ipotesi ma Cava è pronta a fare la sua parte”

«L’azienda Ruggi si sta preparando ad affrontare nel miglior modo possibile l’emergenza, sta organizzando un piano e si fanno delle ipotesi – ha spiegato il sindaco Servalli –. Il Da Procida dovrebbe essere l’ospedale prescelto ma anche il nostro ospedale nostro deve dare il contributo ad affrontare la situazione. In questo momento non c’è nessun atto ufficiale, ad ogni modo Cava de’ Tirreni se chiamata farà la sua parte».

Murolo: “L’azienda garantisca il ritorno della normale operatività dei reparti dopo l’emergenza”

Non sono mancati poi i commenti dall’opposizione. In particolare il candidato sindaco Marcello Murolo ha dichiarato: «Tutti noi sappiamo che un’emergenza come quella che stiamo vivendo richiede dei sacrifici e che Cava deve fare la sua parte. Ciò premesso, però, chiediamo ai vertici dell’Azienda Ospedaliera ed allo stesso Governatore della Campania Vincenzo De Luca, delle garanzie formali e ufficiali sul fatto che, una volta finita l’emergenza, a Cava riapriranno tutti i reparti attualmente in funzione e l’Ospedale ritornerà alle sue normali attività».

Il terzo caso Covid19 a Cava

E’ di poco fa la notizia ufficiale di un terzo caso di contagio da coronavirus in città. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco Servalli tramite la sua pagina facebook. ” Cari concittadini – ha scritto Servalli – devo comunicare l’esistenza di un terzo caso positivo al tampone faringeo per Covid 19 nella nostra città. Anche in questo caso, sono stati attivati i protocolli per la gestione. Continua anche l’attività di sorveglianza attiva a coloro che sono stati posti in quarantena. Stiamo combattendo una battaglia difficile. Chiedo a tutti rigore e rispetto delle precauzioni che ci siamo dati”.