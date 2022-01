Stile italiano e cuore americano per questa “Chevrolet Testarosa”

Questa Chevrolet Corvette decappottabile del 1989 di quarta generazione è stata coinvolta in un progetto inaspettato mentre girava in giorni felici. In realtà si è rivelata una copia della Ferrari Destroza. Strano destino per questo americano che oggi adotta lo stile italiano.

Un grande cambiamento!

È chiaro che il traguardo finale è stato vero per l’atleta italiano. Ma per ottenere questo risultato, È stato necessario apportare molte modifiche. Le porte sono state ridisegnate Per accogliere le griglie distintive della Ferrari, Davanzali laterali, nonché parafanghi anteriori e posteriori. La poppa e la prua sono state completamente ridisegnate Sembra il più possibile una star degli anni ’80. È stata applicata una nuova vernice rossa, mentre i bordi riflettono la Ferrari.

In cabina, Fa la sua comparsa un volante Momo, Come l’amplificatore e il lettore CD con 6 CV, molte impiallacciature in legno e I nuovi sedili saranno coperti con asciugamano (?).

Per il comportamento su strada in quota, Gli ammortizzatori sono ora Monroe Formula GB E sono collegati alle molle modificate. Tra le altre cose, ci sono bracci di sospensione modificati.

Stile italiano ma cuore americano

Se il suo stile è ormai in campo italiano, Il suo cuore era in America. È sempre sotto di esso Chevrolet V8 da 5,7 litri. Ma anche lui è stato rielaborato! L’albero motore e i pistoni sono forgiati, È stato migliorato molte volte e gli iniettori sono stati sostituiti da modelli più grandi. Nessuna nuova autorità è stata notificata Ma logicamente dovrebbe essere maggiore di 365 CV di quel tempo. La trasmissione è sempre un cambio automatico a 4 marce. Tuttavia, la monetizzazione dei cavalli extra è stata rafforzata.

Venduto di recente all’asta a un prezzo sconosciuto, tuttavia lo sappiamo Il costo della sua intera conversione è stato di $ 37.000 o circa € 32.000. C’è un prezzo per il perfetto look italiano!

