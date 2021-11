Tasso di incidenza 163,3: Verso il ritorno dello stato di emergenza sanitaria e coprifuoco in Reunion? – LINFO.re

Da lunedì 15 novembre sono entrate in vigore nuove misure di contenimento, come annunciato venerdì scorso dalla contea e dall’ARS. Questo martedì 16 novembre il tasso di contagio è stato di 163,3/100.000 abitanti. Il ritorno dello stato di emergenza sanitaria e del coprifuoco è previsto molto presto.

Emergenza sanitaria e coprifuoco tornano presto?

Il tasso di infezione continua ad aumentare!

A partire da martedì 16 novembre, il tasso di infezione era di 163,3 per 100.000 residenti. Tasso molto alto sapendo che poche settimane fa, Reunion aveva meno di 30/100.000 abitanti.

Per prevenire la ripresa dell’epidemia, la prefettura e l’ARS hanno attuato da lunedì nuove misure di contenimento, in particolare con il ritorno a indossare la mascherina all’interno e all’esterno o anche attività di servizio a domicilio, ristoranti, noleggio di tende e fienili per privati, intrattenimento serale a casa come è vietato anche il trasporto di apparecchiature audio.

Questo martedì 16 novembre, la contea e l’ARS dovrebbero comunicare i nuovi numeri legati al Covid-19 sull’isola. Secondo le nostre informazioni, la situazione sanitaria è in costante aumento.