Una rara eclissi lunare di Marte da non perdere stasera

cQuello che accadrà nel cielo giovedì mattina presto è raro. Tra le sei e le sette, Planet Marte Scomparirà, dalla vista dei terrestri, per circa un’ora: dopodiché sarà nascosto dietro la luna! Questo è ciò che gli astronomi chiamano l’invisibile, ma è conosciuto comeeclissedi solito riferito al sole o colore. Per quanto riguarda Marte, queste cerimonie si verificano regolarmente: in genere si verificano almeno una volta all’anno ma possono essere viste solo da una piccola area del globo. E ciò che è molto eccezionale, invece, è che questo fenomeno coincide con il momento in cui il Pianeta Rosso si trova nella direzione opposta (6:41 a Parigi), e questo significa che il suo posto è completamente opposto al sole sulla sfera celeste. Che accade ogni 26 mesi circa, rendendo più facile l’osservazione di Marte. Pertanto, la configurazione è eccezionale: Marte, la Luna, la Terra e la nostra stella saranno per un istante in perfetto allineamento.

Un’opportunità che non si ripresenterà prima del 2052!

L’occultazione inizierà alle 6:05 (ora francese) e terminerà alle 7:02, sarà osservabile con un telescopio ma anche ad occhio nudo, anche in città! Infatti Marte, che sarebbe allora a soli 75 milioni di km dalla Terra, avrebbe una grande dimensione apparente e sarebbe vicino alla sua massima luminosità. La scomparsa sarà visibile dalla maggior parte dell’Europa settentrionale e occidentale, dal Nord America e dall’Africa settentrionale.

Leggi ancheLe folli scoperte di James Webb sull’atmosfera di un esopianetaPer partecipare, sarà sufficiente individuare la Luna sull’orizzonte nord-ovest e una grande “stella” luminosa nelle vicinanze: il pianeta Marte. E se proprio non riuscite a mettere il naso fuori, l’evento sarà trasmesso e commentato in diretta, su Internet, dall’Osservatorio di Parigi, a cui dedica un programma speciale (annunciatore sopra) e sito personalizzato. Speriamo solo che le nuvole non disturbino troppo la festa perché l’ultima occultazione visibile in Francia risale al 15 maggio 1972 e la prossima nuvolosità non avverrà prima del 16 agosto 2052…