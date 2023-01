“Storico” accordo tra l’italiana Eni e l’azienda libica NOC nel settore del gas – Jean Afrique

“Siamo qui oggi per firmare il contratto più importante degli ultimi vent’anni”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Il Presidente del Consiglio è italiano, Giorgia MeloniE il suo Il nemico libico Abdulhamid TabaibaSecondo le immagini fornite dalle autorità libiche.

È stato “il primo grande progetto mai realizzato Libia Dal 2000” ha capacità produttiva in due settori “Nel 2026, da 750 a 800 milioni di metri cubi di gas al giorno”, afferma in un comunicato Eni, presente nel Paese dal 1959.

Rafforzare Eni in Libia

Descritta come “storica” ​​da Claudio Descalzi, la partnership consentirà “investimenti significativi” nel settore energetico, “creando posti di lavoro” in Libia e rafforzando la posizione di Eni come “operatore leader” già con l’80%. Produzione di gas libico. Questo “consentirà di soddisfare la maggior parte del fabbisogno libico e un terzo della capacità sarà esportato in Italia”.

L’accordo prevede “un investimento di 8 miliardi (dollari) in tre anni”, un settore “che non si vedeva da 25 anni”, ha detto il capo della NOC Farhad Bengtara.

“Questo non è un accordo politico”.

È stato il “culmine di lunghe trattative” tra le due parti, in cui “abbiamo preso Dentro Tenere conto degli interessi dello Stato libico e degli interessi strategici del nostro partner”, ha affermato Farhad Bengtara, che ha accolto con favore questa nuova “prova concreta” delle relazioni tra i due Paesi del Mediterraneo.

Farhat Bengdara ha anche colto l’occasione per rinnovare la “richiesta” di Tripoli alle organizzazioni internazionali di tornare in Libia, che ha le maggiori riserve in Africa. Ha assicurato che la firma dell’accordo italo-libico è stato un “chiaro segno che il settore petrolifero è privo di rischi” e che “può competere” con i più importanti paesi produttori mondiali di petrolio.

Entrambi i funzionari hanno rifiutato di rispondere alle domande “Natura politica”, che affermano di essere “esperti tecnici” nel settore degli idrocarburi. “Questo è un accordo commerciale, su cui lavoriamo da dieci anni, (…) non è un accordo politico”, ha sottolineato. Ospite D’altro.

(con AFP)