Stati Uniti: saranno intentate accuse penali contro Donald Trump

YuUn gran giurì del tribunale di New York ha votato per condannare Donald Trump nel caso del 2016 per l’acquisto del silenzio per un’attrice di film per adulti, una mossa senza precedenti per un ex presidente, secondo quanto riferito dai media statunitensi giovedì.

L’ex inquilino della Casa Bianca, che sogna di vincere ancora nel 2024, dovrebbe essere formalmente accusato nei prossimi giorni da un giudice dello stato di New York e dal suo avvocato di Manhattan, Alvin Bragg, di aver pagato 130mila dollari all’attrice e regista di film porno Stormy Daniels, affermano in particolare The New York Times e Cnn, citando fonti vicine alla vicenda.

Dopo aver sospeso l’America per dieci giorni, sembra ancora che questa presunta incriminazione penale contro Donald Trump giovedì non sia avvenuta prima della fine di aprile. La stampa era in fermento con voci all’inizio di marzo su un possibile atto d’accusa del miliardario repubblicano.

Donald Trump ha organizzato un colpo di stato politico il 18 marzo affermando senza alcuna prova sul suo network Truth Social che sarebbe stato “arrestato” e sarebbe comparso in un tribunale di New York tre giorni dopo per essere accusato. Ma non è successo niente. Il Paese ha aspettato 10 giorni per questa possibile incriminazione, che è un fatto storico contro un ex presidente degli Stati Uniti.