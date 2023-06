Stanno rubando i due terzi della mia pensione.

Alan reclama i suoi soldi invano. Come riportato dall’inizio da L’Union, è sicuramente il parcheggio più costoso di Francia, Alain Zighem ha pagato 660 euro per parcheggiare la sua auto per meno di un’ora al Parc de Charleville-Mezieres. L’istituto sanitario sigillato Clinea si affida al gruppo Orpea e i rimborsi vanno a rilento…

Il 28 aprile, Alan Hustle visiterà sua cognata in ospedale, come ogni settimana per un mese davvero buono. Quando esce inserisce il biglietto che gli è stato consegnato all’arrivo e la macchinetta gli dice 6,60 euro. Il primo inconveniente perché Givetois sa benissimo che l’importo non corrisponde al tasso attuale. Per 50 minuti in loco, il prezzo indica 1,60 euro. “Sono sceso dall’auto per informare la reception”, ricorda Alan. “Dopo aver finito di pagare, sono dovuto tornare a casa da Jivit. »