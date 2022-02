Cody et Brandi Rhodes hanno risposto alla loro partenza dall’AEW

“J’ai adoré mon passage à l’AEW. Un vestiaire incroyable. Des fans incroyables. Des gens étonnants. La “révolution” a été effectment télévisée, et j’ai été incroyablement chanceux d’en faire partie.

Tout d’abord, je tiens à remercier Tony Khan. Il a pris le relais et a couru avec, et ce fut un honneur de travailler pour lui et de le connaître à un niveau personale. C’est une belle âme. Je dois évidemment remercier mon incroyable épouse et la mère de ma petite fille, Brandi, pour tout l’amour et le soutien qu’elle m’a témoignés tout au long de ce voyage ensemble et pour les ten relations extraordincaire avenues Kulture City et l ‘Associazione americana del cuore. Je dois égallement remercier Nick et Matt Jackson (ces deux-là, qu’ils le sachent ou non, ont pris un jeune loup non désiré et peu confiant et m’ont donné la confiance nécessaire pour devenir un leader de la meute), Kenneth Omega, Chris Jericho, Chicken… nous avons allumé le feu. Je dois remercier Tim W/Keith M/Greg Wet l’incroyable équipe de production qui a compris et capturé la vision avec une telle grâce. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais je remercie Megha, Margaret, Harrington, Jeff Jones, Dana, Tony Schiavone, Bern, Raf, et le travailleur le plus acharné du milieu, QT Marshall, pour m’avoir soutenu et donné coups de pied au cul quand j’étais à bout de souffle. Je dois remercier tous mes enfants… MJF, Jade, Sammy, Darby, Lee, Ricky, Tom, The Gunns, Brock, Velvet, Nyla, Aubrey, Turner, Vanilla, Solo, Spears, Julia, Anna, Will, Wardlow, Sonny, Fuego 1 et bien sur, -1. Pendente que nous y sommes, donnez à Jade le Codyvator ! Je dois égallement prendre un moment pour remercier les formidables partenaires de Warner Media, notamment Brett, Sam et le reste de l’équipe. J’ai tellement de jalons et de beaux souvenirs de cette renaissance… à travers la sueur, le sang, les larmes, le feu littéral et tout ça… j’ai tout laissé sur le tapis. Tout est dérisoire en comparaison de la dernière contributo que j’ai eu le pouvoir de diriger au sein de l’entreprise, l’équipe de solidarité communautaire. Dans les moment les plus intimes, votre comportement extérieur et votre capacité à prendre la notoriété et l’influence et à faire quelque de valeur pour les communautés que vous visitez (que les caméras soient allumées. le hon plus non) Je suis convaincu qu’Amanda Huber dirigera le département avec style. Je suis tellement fière de mes créations et de mes contributi, ainsi que de tout ce que j’ai soutenu ou sur lequel j’ai collaboré avec des professionnels aussi merveilleux.

Merci à tous les fans. Vous avez tous fait le travail ! Vivons pour toujours.”