spazio. Come si potrà osservare la cometa Nishimura questo fine settimana nel cielo?

Per osservarla bisognerà alzarsi presto: è molto bassa sull’orizzonte, e la cometa può essere vista solo poco prima dell’alba (dopo le 5 del mattino). Lo troverai in basso a sinistra di Venere, la famosa “stella protettrice”, in direzione dell’alba. Puoi anche utilizzare un’app per smartphone (come Stellarium, Sky View o Star Walk) che ti dirà la sua posizione in tempo reale. Se possibile, cercate di scegliere un punto di osservazione chiaro, lontano da qualsiasi fonte di inquinamento luminoso.

Tuttavia, ad occhio nudo, non aspettarti di vedere altro che un piccolo punto. La soluzione ideale è utilizzare un binocolo o un telescopio: la cometa dovrebbe quindi apparire come un alone verde. D’altra parte, per sperare di vederne la coda, è meglio portare un telescopio.