Sony presenterà la “prossima” evoluzione dell’Xperia 1 l’11 maggio

PARIGI, 28 aprile (Benin News/EP) –

Sony Preparati ad arrivare Il nuovo smartphone Xperia 1Che sarà svelato l’11 maggio dal Giappone e porterà il livello successivo di sofisticatezza per questa linea di prodotti lanciata nel 2019.

Nel 2019 l’azienda giapponese ha presentato il suo nuovo dispositivo di punta Xperia 1, un dispositivo che lo riporta alle origini del brand in ambito mobile e in cui la tecnologia sviluppata da Sony per il cinema, la fotografia e la televisione, da… In collaborazione con CineAlta e Sony Alpha, Per migliorare i contenuti audiovisivi.

A tal proposito, l’Xperia 1 è arrivato con un accessorio Formato cinematografico 21:9un Schermo OLED 4K, y Occhio AF. Un anno dopo, la seconda generazione ha ampliato le specifiche con 20 fps con tracking AF/EA e Reality Audio 360.

Xperia 1 III arriva nel 2021 con un’estensione Display OLED 4K con supporto HDR e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. e uno cambiando teleobiettivo sulla fotocamera principale. La quarta generazione dello smartphone di punta di Sony “si evolverà al livello successivo”, come l’azienda ha mostrato sulle sue piattaforme di social media.

Questo nuovo passaggio nella telefonia mobile sarà disponibile per essere noto 11 maggioLa società giapponese svelerà un nuovo Xperia 1 in occasione di un evento in Giappone alle 9:00 (ora del Regno Unito), che potrà essere seguito online tramite il canale YouTube ufficiale di Sony Xperia.