Pokemon tira fuori un gioco dal sonno

Con “Pokémon Go”, i giocatori, utilizzando i loro telefoni cellulari, hanno catturato creature che potevano immaginare sia in salotto che in giardino. da ora in poi, “Più a lungo dormi, più alto sarà il tuo punteggio al mattinoLa società ha annunciato il nuovo gioco “Pokemon Sleep”, che sarà lanciato in estate nella maggior parte dei paesi del mondo.

I trailer del nuovo gioco suggeriscono che combina un tracker del sonno per smartphone e giochi.La tua avventura si svolge su una piccola isola dove cercherai un Pokémon addormentato. Lavorerai con un grande Snorlax che vive sull’isola e Neroli, un professore che studia i modelli di sonno dei PokemonLa società ha aggiunto in un comunicato stampa pubblicato nella tarda serata di lunedì.

«L’azienda ha spiegato che più a lungo dormi, (…) più Pokémon vedrai apparire intorno a Snorlax, esortando i giocatori a “riposare meglio!».

fenomeno internazionale

I fan potranno anche acquistare “Pokémon GO Plus+”, un gadget a forma di Pokéball che gli utenti possono posizionare accanto al proprio cuscino, con la voce di Pikachu.Dolci messaggi quando è ora di svegliarsi o dormire».

Lanciato nel 2016, Pokemon Go è diventato un fenomeno globale. Il gioco free-to-play utilizza posizioni satellitari, grafica e telecamere per sovrapporre personaggi dei cartoni animati in ambienti del mondo reale, sfidando i giocatori a scattare foto e allenarsi.Creatura mostri ». Ma i giocatori sono stati accusati di essere responsabili di incidenti stradali e altre infrazioni mentre vagavano per le strade con il naso sui loro telefoni.

Pokémon è diventato un successo mondiale sin dal suo lancio come gioco di ruolo nel 1996 sulla console Game Boy di Nintendo. Il franchise, il cui slogan è “Gotta Catch ‘Em All”, include anche film e un programma televisivo animato acclamato dalla critica.