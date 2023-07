Sony aumenterà la spesa per la ricerca e lo sviluppo della sua console di gioco, Nikkei

Nikkei ha riferito giovedì che Sony Group aumenterà la spesa per ricerca e sviluppo nella sua unità di gioco di circa il 10% a 300 miliardi di yen ($ 2,2 miliardi) nell’anno fiscale in corso.

La società di giochi dietro la console PlayStation 5 quest’anno spenderà più ricerca e sviluppo su elettronica e semiconduttori, secondo Business Daily.

Sony non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, ma la sua attività di gioco ha fatto piani ambiziosi per investire in Live Games, che offre un gameplay aggiornato frequentemente e prevede anche di offrire più giochi per PC e dispositivi mobili.

Le azioni Sony sono aumentate del 4% nella mattinata a Tokyo, dopo essere state riviste al rialzo da un broker.

La rivale Microsoft si è rivolta alle acquisizioni per aumentare i propri servizi di abbonamento e di gioco basati su cloud al fine di competere meglio con il leader di mercato Sony.

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì che sta facendo appello contro la sentenza di un giudice federale che consente a Microsoft Corp di procedere con l’acquisto da 69 miliardi di dollari del produttore di giochi “Call of Duty” Activision Blizzard.

($ 1 = 138,3900 yen) (Segnalazione di Roshni Nair e Sam Nosi; Scrittura di Edwina Gibbs)