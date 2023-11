social networks. Aitana, questa influencer inesistente… ma in realtà guadagna un sacco di soldi

Il suo stilista si chiama Ruben Cruz: è il fondatore dell’agenzia di modelle spagnola The Clueless. Se l’estate scorsa ha creato Aitana dal nulla è perché gli mancavano i clienti: “Molti progetti sono stati sospesi o cancellati”. […] “Molte volte è stata colpa dell’influencer o del modello”, spiega. euronews. Quindi l’azienda ha creato il proprio modello virtuale, che offre ai marchi. In questo modo si evita “la dipendenza da altre persone che hanno ego e ossessioni”, spiega a Euronews il suo creatore.

Fino a 10.000 euro al mese

Giovane, bella, snella, atletica… Aitana ha tutti gli ingredienti per avere successo sui social network. Per farlo sembrare più reale, la sua agenzia le inventa anche una vita. Quindi la sua squadra si incontra ogni settimana per visualizzare le sue attività quotidiane. “Devi raccontare una storia”, insiste Robin Cruz. Aitana è stata creata sulla base di “ciò che la comunità ama di più”, aggiunge. Abbiamo pensato ai tuoi gusti, ai tuoi hobby e alle tendenze della moda. Aitana fa molto fitness e quest’estate ha trascorso molto tempo in costume da bagno in spiaggia…

Comunque funziona! Secondo l’ideatrice, Aitana può guadagnare fino a 10.000 euro al mese, anche se il suo reddito medio mensile è di circa 3.000 euro. Il successo è tale che è stato appena creato un secondo modello. Questa volta la giovane modella si chiama Maya.