Serie Netflix 2022 Tour de France: “Abbiamo avuto l’impressione che ci fosse molto alcol”

Questo martedì, 13 giugno, Maxime Bennett e il suo team si sono interessati a tre argomenti Dovremmo parlare : Brussels Attacks Trial, School Rhythm, Pact of Excellence e infine un documentario Netflix sul Tour de France.

Per discutere il primo argomento, il famoso giudice Luc Henart torna sulla reazione di Salah Abdeslam, descritto da un avvocato come un assassino. “È una reazione piuttosto classica che può essere osservata durante i dosaggi. Trovo anche che il processo sia stato gestito molto bene dal capo e invito coloro che pensano di poter fare di meglio a prendere il suo posto.

Successivamente, Maxime Binet ha avviato il secondo dibattito del programma, relativo al nostro livello di istruzione nel Belgio francofono, con Cécile Jouri, presidente dell’Advocacy for a Democratic School (APED). Stai andando giù? Secondo l’ospite, questa è una domanda piuttosto complicata. “Ci sono così tante variabili che non si può dare una risposta esatta. Ciò che è interessante studiare è la differenza di livello che può esserci tra i migliori e i peggiori studenti di un paese. Il background sociale gioca un ruolo importante in questa analisi”.

Infine, il gruppo si è interessato a una serie Netflix sul Tour de France 2022. Il documentario, diretto da Wout van Aert, ha fatto reagire l’ultima ospite della serata, Florence Vanloo. “Abbiamo l’impressione che ci sia molto zucchero. Non solo ovviamente, ma se prendiamo la serie in F1, ricordiamo che anche il pilota Lando Norris ha criticato il documentario.