SEB acquisisce il produttore italiano di macchine da caffè La San Marco

L’espresso assume il sapore del petit noir? La società francese di servizi di consumo SEB ha acquisito giovedì l’azienda familiare italiana La San Marco, che produce macchine da caffè professionali, il gruppo Massimo Zanetti Beverage (MZBG).

Per un importo non reso noto, è coinvolta l’intera società, con sede a Gratisca d’Isonzo, che è posseduta per l’85,3% dal gruppo MZBG, per il 9,6% da azionisti di minoranza e per il 5,1% da azioni proprie. Azienda italiana fondata nel 1920, La San Marco, con un totale di 94 dipendenti, produce, commercializza e distribuisce macchine da caffè e macinacaffè professionali utilizzati in bar e ristoranti.

Un pioniere della tecnologia Leyva

Leader riconosciuto nella categoria delle macchine espresso con sistema tradizionale a leva, l’azienda offre un’ampia gamma di prodotti, prevalentemente made in Italy. Inventore e pioniere della tecnologia Leva, un dispositivo che assicura velocità di salita controllata delle leve per garantire la sicurezza delle macchine, La San Marco ha depositato 21 brevetti, di cui 8 in corso di registrazione.

Questo acquisto è “Consentirà a Seb di consolidare le proprie attività nel segmento del caffè professionale con una conoscenza storica riconosciuta e una reale integrità con l’offerta esistente.“, ha detto nel comunicato stampa il presidente di SEB, Thierry de la Tour d’Artais. L’accordo con Groupe SEB”Rafforzare lo sviluppo globale de La San MarcoSi congratula con Massimo Zanetti, presidente di MZBG, per il suo ruolo. MZBG vuole puntare su quello”Business principale», in particolare il marchio Segafredo, «Dal 1960 l’espresso italiano è il simbolo del caffè” Ha aggiunto.

L’anno scorso, le vendite professionali di Groupe SEB sono aumentate di 725 milioni di euro, il 15,6% o il 10% delle entrate complessive del Gruppo. La San Marco ha generato 19,7 milioni di euro nei 12 mesi terminanti a settembre 2022, di cui il 52% è stato esportato.

In Francia, dopo la crisi sanitaria, sono esplose tra il grande pubblico le vendite di macchine da caffè espresso con macinacaffè integrato, come la maggior parte dei modelli professionali.

