Scontro frontale di due treni in Grecia: un nuovo rapporto mostra almeno 42 morti e decine di feriti

Secondo il sindaco di Tempe, Yiorgos Manolis, all’emittente pubblica ERT, molti studenti erano sul treno e stavano tornando a Salonicco dopo un lungo fine settimana a causa di un giorno festivo in Grecia.

Secondo Greek Relief, sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze. Sono state schierate anche gru e meccanici per cercare di sgomberare le macerie e sollevare i vagoni ribaltati.

Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita

“Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico. Cinque ore dopo, abbiamo trovato i corpiEsausto, uno dei soccorritori emerge dal corpo mentre lui e la sua squadra cercano di recuperare i corpi dei passeggeri. Una delle vetture, bianca con una striscia blu e rossa, è andata completamente distrutta rendendo particolarmente difficoltoso l’intervento di soccorso mentre le altre sono state parzialmente distrutte, fiamme e fumo provenienti da altri mezzi”.La maggior parte dei passeggeri è stata portata in salvoLo ha confermato un portavoce dei vigili del fuoco.Il processo di liberazione degli intrappolati continua e si sta svolgendo in condizioni difficili a causa della gravità dello scontro tra i due treni.Ha anche detto.

Alcuni “194 persone sono state trasportate in autobus a Salonicco, di cui 26 ricoverate in ospedale.ha detto un portavoce dei vigili del fuoco.

L’emittente pubblica ERT ha riferito che una delle carrozze ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate.

È stata organizzata una riunione di crisi del governo. Il ministro della Sanità Thanos Plevris ha visitato la scena mentre il ministro dell’Interno Takis Theodorikakos sta supervisionando la situazione da un centro di gestione delle crisi con la polizia e funzionari dei vigili del fuoco.

Abbiamo vissuto qualcosa di molto orribile

Un passeggero su Mega TV ha affermato di avere “Ha sentito il capotreno parlare con il controllore dei biglietti […] Sentivamo che qualcosa non andava“.”Abbiamo vissuto qualcosa di molto orribileha detto Lazus, uno dei passeggeri intervistati da Protothema.Non sono ferito ma sono macchiato del sangue di altre persone che sono state ferite oltre a me“, Egli ha detto.

Su Sky TV un passeggero ha dichiarato: “Al momento dell’incidente, siamo saltati fuori perché i finestrini sono improvvisamente esplosi. La gente urlava e aveva paura“.”Fortunatamente, siamo riusciti ad aprire le porte e scappare abbastanza velocemente. Nelle altre carrozze non sono riusciti a scendere e una delle carrozze ha preso fuoco“Il giovane continua, ancora sotto shock.”Il treno si è completamente ribaltato, è quasi caduto nel burrone, e poi metà della carrozza ha preso fuoco… Nella mia carrozza c’erano cinque passeggeri feritiUn altro passeggero dice su Sky TV.

I due ospedali nel distretto di Larissa sono stati occupati per ospitare i numerosi feriti, secondo i vigili del fuoco greci.

Lo sono anche gli ospedali militari di Salonicco e Atenerimango informatoSe necessario, confermare.