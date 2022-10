Science Festival 2022: giochi educativi all’Exploradome di Vitry-sur-Seine

Scritto da Nathaniel B. Inserito il 3 ottobre 2022 alle 00:30

Durante la Fête de la Science, che si svolge dal 7 al 17 ottobre, il Vitry-sur-Seine Exploradôme apre le sue porte a tutta la famiglia per numerose attività legate alla cultura scientifica.

marchio fantascientificoMolte istituzioni in tutta la Francia promuovono la cultura scientifica attraverso eventi spesso divertenti per tutta la famiglia, da Dal 7 al 17 ottobre 2022. E come ogni anno, questo Edizione 31 È disponibile per tutti e gratuitamente. Questa è un’opportunità per saperne di più Il progresso degli scienziati Sono realizzati ogni anno per comprendere meglio il mondo che ci circonda.

Comunque è l’obiettivo Esplorazionee museo Vitry sul peccato, in Val-de-Marne (94). Questo museo associativo è specializzato in estensione Per la cultura scientifica, il Festival della scienza è uno dei principali eventi dell’anno della fondazione. Dal 1998 è uno dei luoghi più popolari per la cultura scientifica nell’Ile-de-France. E se non trovi lì quello che cerchi, puoi sempre fare riferimento alla guida agli eventi disponibile sul sito Parigi e Ile-de-France.

Exploradome / Mac Val via corso

09 ottobre The Crossroads è una doppia visita nel cuore dei Musei della Val-de-Marne.

Incontro all’Exploradome alle 14:30 per una visita guidata della nuova galleria FABRIQ’EXPO, dall’idea all’oggettoQuindi incontro alle 16:00 per una visita guidata al Museo d’arte contemporanea della Val-de-Marne (Mac Vale).

Un viaggio al crocevia di arti, scienze e società per esplorare la conoscenza artistica e mettere in discussione il nostro rapporto con le cose, la loro produzione e il loro consumo nell’era del cambiamento climatico.

09 ottobre Gioco pomeridiano all’Exploradome: Climat Tic-Tac!

16 ottobre Riuscirai a prendere le decisioni giuste per influenzare l’evoluzione del clima prima della fine della partita? Strategia e cooperazione sono i tuoi migliori alleati per vincere la corsa contro il tempo e gli effetti del riscaldamento globale!

Il workshop di due ore è diviso in due parti: tempo di gioco e tempo per esperimenti scientifici per comprendere gli effetti del cambiamento climatico in modo tangibile!

The Game: Climat Tic-Tac è un gioco da tavolo strategico e cooperativo il cui obiettivo è combattere l’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera preservando le città e gli ecosistemi dagli effetti dannosi dei cambiamenti climatici. Ha ricevuto dal CNRS la Medaglia Collegiata per la Mediazione Scientifica 2021. Un laboratorio gratuito è accessibile a tutti coloro che hanno un biglietto d’ingresso al museo.

Sei tentato?