Samsung ha rilevato Avenue Louise per promuovere il suo telefono S24

Più precisamente aStazione del tram Louise I passeggeri che guardano attraverso la pensilina trasparente dell'autobus possono vedere come il Galaxy S24 abbia questa caratteristica Assistenza immagine con intelligenza artificiale All’improvviso ha cambiato arredamento: un sacchetto di plastica si è trasformato in un ombrello, e i bidoni della spazzatura si sono improvvisamente innamorati l’uno dell’altro…”Questa illusione è stata creata utilizzando una pensilina composta da due strati: uno strato contenente video preregistrati e uno strato contenente immagini in tempo reale, catturate da una telecamera all'esterno della pensilina. spiega Vincent Delvaux, Direttore Creativo di JCDecaux, project manager. Nel video sovrapponiamo oggetti e persone alla realtà, permettendoci di fare quello che vogliamo. Proprio come puoi utilizzare le funzionalità AI del Galaxy S24 per manipolare la realtà come preferisci.“

Supportata da dispositivi più “classici” tra cui un tram nei colori Samsung e una copertura della stazione della metropolitana Loews per immergerti nel mondo del marchio, questa campagna di adesivi è in un certo senso l'incarnazione della rivoluzione digitale a cui stiamo assistendo.I media più antichi del mondo.“

Sempre più spesso i display stanno sostituendo i loro cari vecchi pannelli con display digitali alimentati da dati, a volte migliorati con la realtà aumentata. “Stiamo vedendo che gli inserzionisti vogliono davvero distinguersi ancora una volta, fare la differenza e implementare azioni display “Instagrammabili”. Si va da deformazioni giocose dei pannelli a “zone di marca” davvero coinvolgenti che immergono completamente i consumatori nel mondo del marchio.“, conferma Verlie Cullen, Direttore Marketing di JCDecaux.

Anche la pubblicità display è diventata un campione di crescita: per noi, lo scorso anno gli investimenti netti degli inserzionisti sono aumentati del 16,5%. Il display digitale, che ora rappresenta quasi un terzo della torta, mostra una crescita record del 27%. È abbastanza per rendere le persone invidiose.