Salute: cosa sono i cosiddetti alimenti funzionali?

Alimenti funzionali

L’idea di cibo funzionale, sebbene nuova, si inserisce in una tendenza crescente alla ricerca di alimenti che contribuiscano efficacemente al nostro benessere e alla prevenzione delle malattie.

Origine

Da qui nasce il concetto di alimento funzionale Combinare la dieta con benefici terapeutici. Per definizione un alimento è considerato funzionale se… Influisce positivamente su varie funzioni del corpoOppure ridurre il rischio di malattie. Ciò include alimenti naturali contenenti principi attivi specifici o prodotti arricchiti artificialmente.

Esempi industriali

Un esempio importante èAlimenti funzionali industrialiTroviamo prodotti ricchi di essi Omega 3Oppure calcio o probiotici. Questi alimenti, come alcuni latti fermentati ricchi di probiotici, promettono di avere un impatto positivo sulla salute, soprattutto sull’equilibrio dei batteri intestinali.

Alicati naturali

Oltre ai prodotti industriali, anche alcuni alimenti sono naturali Di rifornimenti. Ad esempio sfrutta il trattamento con piante ed erbe Il potenziale terapeutico di piante ed erbe specifiche. Questi nutrienti naturali, noti per i loro principi attivi benefici, svolgono un ruolo importante nella prevenzione di varie condizioni di salute.

Riconoscimento ufficiale

L'efficacia di alcuni nutrienti era Riconosciuto dalle organizzazioni per la sicurezza alimentare. Ad esempio, gli effetti positivi del succo di mirtillo rosso sulle infezioni del tratto urinario sono stati convalidati, anche se questo riconoscimento potrebbe evolvere nel tempo e negli studi scientifici. Questo è sorprendente Metodo scientifico Sottolinea l'importanza della verifica formale per distinguere tra affermazioni comprovate e quelle che non lo sono.

Verso un'alimentazione consapevole

Il crescente interesse per gli alimenti funzionali riflette un desiderio collettivo nei loro confronti Cibo che va oltre il semplice soddisfacimento dei nostri bisogni nutrizionali Questa è una regola.