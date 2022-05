Salute: 05 profumi per il corpo da non trascurare secondo gli esperti

L’odore del corpo, dalla testa ai piedi, può avvisare i medici di potenziali problemi di salute, persino il cancro. Scopri cosa potrebbero indicare gli odori corporei distintivi.

Nonostante una buona igiene corporea quotidiana e una regolare manutenzione degli indumenti, a volte possiamo ancora emettere odori sgradevoli e imbarazzanti. Sebbene questi siano per lo più legati alla sudorazione, altri sono avvisi per la salute. Per questo dobbiamo monitorare gli odori che emettono dai nostri corpi. Scopri in questo articolo 05 odori corporei da non trascurare, secondo gli esperti.

Cambiamenti improvvisi nell’odore corporeo

Come spiega Giulia Guerini ne I Pilastri del Sole: ” Sebbene la scarsa igiene e la sudorazione eccessiva siano strettamente correlate all’odore corporeo, anche i cambiamenti nella dieta, nell’ambiente, negli ormoni e nei farmaci possono influenzarlo. Secondo lo specialista, è meglio non sottovalutare i cambiamenti importanti, soprattutto se persistenti, spiegando inoltre che sintomi come sudorazioni fredde, sudorazioni irregolari e notturne dovrebbero richiedere un consulto medico.

Odori del corpo che ricordano il formaggio nei genitali

A livello dei genitali si può talvolta notare lo smegma, una sostanza bianca e pastosa il cui odore sgradevole ricorda l’odore del formaggio. Colpisce sia gli uomini a livello del solco viscerale che le donne a livello delle pieghe della vulva e intorno al clitoride. Accumulo di cellule morte della pelle, oli e umidità intorno ai genitali umani Dettagli del farmacista. Spiega anche che se il lavaggio quotidiano con acqua tiepida non è sufficiente e noti altri sintomi come arrossamento o gonfiore, non dovresti essere in ritardo per un consulto.

Odori nel naso

Poiché i giorni in cui seppellire un pisello o un LEGO nel naso sono lontani, la percezione degli odori sgradevoli del naso dipende da altre potenziali cause. “I liquidi sgradevoli sono causati dalla vicinanza e dall’associazione della cavità orale con i seni paranasali e la golaLa dottoressa Kathleen R. MacDonald, MD, Clinica dell’orecchio, del naso e della gola a Houston, afferma. “I cattivi odori dipendono da molti problemi di salute come gocciolamento postnasale, tonsillite (infiammazione delle tonsille), carie, infezioni del seno e polipi nasali.È ora di parlare con il tuo medico dei tuoi sintomi.

Alitosi persistente

L’alitosi di tanto in tanto è normale. Quindi questo può accadere al risveglio e dopo aver mangiato cibi che contengono cibi che promuovono l’alitosi. Tuttavia, se l’odore di alito cattivo persiste, è meglio parlare con il medico e/o il dentista. In effetti, tali odori sgradevoli a se stessi e a chi li circonda possono indicare problemi di carie, presenza di un ascesso o persino gengivite. Può anche seguire una malattia ORL (sinusite cronica, angina, ecc.) o una condizione polmonare o come conseguenza di disturbi digestivi non trattati (malattia da reflusso gastroesofageo, ulcere peptiche, malattie del fegato, ecc.). È anche un noto sintomo in caso di problemi endocrini (diabete, ecc.) o malattie renali croniche. Per evitare che la situazione peggiori, è necessaria la consultazione!

odore nelle orecchie

In effetti, la cera nelle orecchie può puzzare. “Se il tuo cerume è davvero puzzolente, potrebbe essere un’infezione”, afferma il dottor MacDonald.Questo è anche il caso dei peli incarniti e delle cisti sebacee che, quando si rompono, producono quasi sempre un brutto sottoprodotto.» Consultare il proprio medico per la diagnosi e il trattamento degli odori.

