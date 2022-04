Salmonelle: l’Agence flamande de la santé enquête sur seize cas d’infections en Flandre

L’agence veut savoir s’il ya un lien tra le infezioni remontant parfois au mois de janvier et les produits Ferrero.

Par Belga

Pubblico il 5/04/2022 alle 15:27



L’Agence flamande du soin et de la santé a identifié seize personnes infectées entre janvier et la mi-mars. « Nous allons maintenant contacter les personnes pour leur poner des question sur leurs habitudes alimentaires. Nous attendons les résultats dans le courant de la semaine prochaine et nous pourrons voir s’il ya un lien avec les produits Ferrero », déclare le porte-parole, Joris Moonens.







En Belgique, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé lundi plusieurs produits chocolatés dont les célèbres œufs de 20 gr et 3X20 gr de la marque Ferrero en raison possible question de la pactérie ont été fabriqués dans l’ usine Ferrero d’Arlon.

Plusieurs cas ont été rapportés ailleurs en Europe comme en Ireland, en France où 21 malades ont été recensés jusqu’à présent mais aussi en Allemagne, en Suède ainsi qu’aux Pays-Bas. Aucun cas mortel n’a été rapporté pour l’instant en Grande-Bretagne ni ailleurs mais la plupart des cas d’infection concern des enfants de moins de 5 ans. In Francia, l’âge médian des malades est de 4 ans. Une centaine de cas auraient été recensés jusqu’à presente sul continente.

I sintomi dell’infezione si trovano nella salmonella, inclusi nella diarrea, nei crampi addominali, nelle nausea, nei vomiti e nel fièvre. Alors que la plupart des cas disparaissent en quelques jours, les symptômes peuvent être graves et conduire à une hospitalisation, en particulier chez les très jeunes et ceux dont le système immunitaire est affaibli.