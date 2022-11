Listeria in Pizza: Attenti a queste referenze!

Una nuova referenza pizza sta creando problemi, questa volta a causa di Listeria monocytogenes.

Dopo lo scandalo Buitoni che ha provocato la morte di bambini e gravi infezioni di altri con il batterio E.coli, questa è un’altra marca di Pizza e altri batteriListeria– Qual è il motivo della citazione… secondo Promemoria per bere dal governo, Prodotti a marchio PPNP, “Preparati dai nostri professionisti” Sarebbe pericoloso consumare.

sullo stesso argomento

Ci sono molte pizze di questo marchio, prosciutto hawaiano, prosciutto e funghi. Li avevamo Venduto tra il 21 e il 26 ottobre da Match Supermarketsprincipalmente in due ambiti: Il Grande Oriente e l’Alta Francia. Qualunque cosa accada, non dovrebbero essere consumati, avverte il governo. Sono disponibili due opzioni per coloro che li hanno acquistati, danneggiati o restituiti al negozio.

Periodo di incubazione molto lungo

Vi sono stati trovati batteri chiamati Listeria monocytogenes. Quest’ultima è all’origine di una malattia chiamata listeriosi, che può passare inosservata in una persona sana e rivelarsi particolarmente pericolosa per alcune persone con sistema immunitario indebolito, negli anziani, nei bambini molto piccoli o anche nelle donne in gravidanza. . La sua particolarità è che il suo Il periodo di incubazione può essere piuttosto lungo: fino a 8 settimaneS. Se lo hai preso e manifesti i seguenti sintomi, è necessario consultare rapidamente un medico.

Ricordiamo che la listeriosi si manifesta Sintomi prossimo:

Problemi respiratori, che possono diventare irregolari e rumorosi

Disagio,

battito cardiaco accelerato,

Forte mal di testa E il

E il labbra ed estremità bluastre (dita e piedi),

Altri sintomi, di tipo nervoso, possono manifestarsi con problemi comportamentali, fotofobia (grande disagio con la luce), rigidità del collo, ecc.

Anche febbre, confusione ed eruzione cutanea dovrebbero allertare.

Fonti: promemoria per i consumatori