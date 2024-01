RTL Infos – Incidenti e incendi in Lussemburgo: Capodanno messo male per molti automobilisti

Come si temeva, durante la notte di Capodanno si sono verificati diversi incidenti, ma anche diversi incendi, causati in particolare dai fuochi d'artificio.

Incidenti stradali

Intorno alle 20:30 due auto si sono scontrate RemirazioneIl che ha provocato un infortunio.

Poi, intorno alle 22,40, si è verificato un violento incidente Erbildang, su CR328. Una persona ha perso il controllo della sua auto alla svolta a destra tra Erpeldange e Direnbach e si è schiantata contro un albero. Questa persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure dopo aver ricevuto cure mediche di emergenza sul posto.

Poco dopo la mezzanotte si è verificato uno scontro tra due auto in servizio Glock a punta tonda. L'auto è finita contro una barriera di cantiere. I servizi di emergenza hanno soccorso sul posto i conducenti con ferite lievi. L'alcoltest del conducente è risultato positivo e gli è stato dovuto ritirare la patente.

Alle ore 00:40 circa il veicolo ha terminato il suo viaggio a valle alle ore 00:40 circa Lunghezza della naveIl che ha provocato un infortunio.

Incendi

Era abbastanza prevedibile: il Capodanno non è stato facile per i vigili del fuoco incaricati di spegnere i vari incendi. Ma al momento non si hanno notizie di feriti legati a questi incendi.

Intorno alle 12,30 sono stati chiamati i vigili del fuoco Bellevue Perché una batteria di fuochi d'artificio ha preso fuoco in modo incontrollabile.

Poco dopo sono intervenuti per spegnere un incendio in un bidone della spazzatura Titanji.

Intorno all'una di notte un'auto ha preso fuoco Voitz.

Poco dopo, un contenitore di carta ha preso fuoco Echternach.

Verso l'1:15 una casetta da giardino ha preso fuoco Differenze.

Intorno alle 2:30 i bidoni della spazzatura hanno preso fuoco La Rochette.

Questa mattina, poco prima delle 8, ha preso fuoco una caldaia a pellet Negli alberivia Canton D3.