Roberto Martinez, ex allenatore dei Red Devils, presto allenatore del Portogallo?

Nel cuore dei tifosi belgi, Roberto Martinez Non ha fatto molti punti negli ultimi mesi. È uscito con i Red Devils nella fase a gironi dell’ultimo Mondiale, l’ex allenatore ha preso la decisione di lasciare la selezione belga. La fine di una lunga storia che non è finalmente culminata. Record per qualsiasi coppa che non spaventa i potenziali datori di lavoro del tattico spagnolo. Secondo i nostri colleghi di Nieuwsblad, Roberto Martínez potrebbe diventare allenatore del Portogallo nei prossimi giorni.

Da una generazione d’oro all’altra c’è solo un passo. Almeno per il capo. se, e se Cristiano Ronaldo Inevitabilmente in declino, il Portogallo può contare su molti altri talenti. Una vera e propria miniera di pepite che sembra destinata agli anni buoni ma che da quando è scomparsa cerca prove Fernando Santo. E se le trattative andranno bene per diverse settimane, il fortunato vincitore potrebbe essere già nella persona del nostro ex ct della Nazionale. Contratto in corso fino ai Mondiali 2026 menzionati. Se verrà reclutato nella sua nuova posizione, Roberto Martinez dovrà affrontare una nuova sfida piena di promesse ma anche di rischi.