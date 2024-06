La sanità pubblica in Francia rivela numeri allarmanti

Oleg Preslavtsev/Getty Images Oleg Preslavtsev/Getty Images In Francia, l’8,6% degli uomini e il 9,9% delle donne associano un’attività fisica insufficiente ad uno stile di vita sedentario.

Salute – Mentre i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicinano e la Francia si prepara ad accogliere i migliori atleti del mondo, i francesi ancora non si allenano abbastanza. L’indice francese della sanità pubblica, pubblicato martedì 11 giugno, sull’attività fisica e lo stile di vita sedentario in Francia, rivela disparità significative tra le diverse regioni francesi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda da 150 a 300 minuti di attività fisica di moderata intensità a settimana, almeno da 75 a 150 minuti di attività fisica di intensità vigorosa o una combinazione di entrambi. Si raccomanda inoltre di rafforzare i muscoli almeno due volte a settimana, secondo Santé Publique France, le cui misurazioni coprono dati del 2021.

Bretagna e Occitania sul podio

Sul podio delle regioni più attive spiccano la Bretagna e l’Occitania con tassi di attività fisica ben al di sopra del livello nazionale. Questo primo posto si spiega con gli indicatori sociali”. Molto favorevole “, soprattutto ” Tasso di disoccupazione più basso, tenore di vita medio elevato, tasso di povertà tra i più bassi » Secondo i dati INSEE citati da Santé Publique France.

Meno bene invece l’Ile-de-France e il Nord-Est della Francia. Questo risultato è dovuto allo stile di vita più sedentario nelle grandi città. “Promuovere stili di vita attivi nelle aree urbane, rendere l’ambiente attraente e dinamico, soprattutto per i giovani, e trovare alternative al lavoro sedentario a lungo termine sono tutti modi per combattere la mancanza di attività fisica e aumentare lo stile di vita sedentario”.

Le donne sono influenzate dalla vita familiare

Le differenze non si limitano alla geografia, ma il rispetto delle raccomandazioni sull’attività fisica è legato anche all’età o al livello di istruzione. Occorre tenere conto anche dello status professionale degli uomini. La disoccupazione riduce la loro attività fisica. Le donne risentono maggiormente della struttura familiare: è la vita familiare che riduce la loro attività.

Nel complesso, solo il 73% degli uomini di età compresa tra 18 e 85 anni ha soddisfatto le raccomandazioni dell’OMS per l’attività fisica nel 2021, rispetto al 59% delle donne della stessa fascia di età. Per quanto riguarda gli obiettivi di forza muscolare, in Francia meno di un terzo degli uomini (31,1%) e meno di un quarto delle donne (20,2%) li raggiungono.

Se i numeri ci permettono di comprendere meglio le disparità tra paesi, bisogna tenere conto anche dei limiti dello studio perché si basa su questionari e quindi è esposto ad alcuni pregiudizi, specifica il rapporto.

Un francese su cinque siede più di 7 ore al giorno

Oltre alla mancanza di attività fisica, i dati rivelano anche che i francesi sono particolarmente sedentari. I ricercatori hanno notato che più di un adulto su cinque in Francia ha riferito di trascorrere più di sette ore al giorno seduto e quasi quattro su dieci (39%) più di tre ore al giorno davanti a uno schermo solo a scopo di intrattenimento.

Nel complesso, l’8,6% degli uomini e il 9,9% delle donne associano un’attività fisica insufficiente ad uno stile di vita sedentario. ” Nel complesso, questi dati evidenziano la mancanza di attività fisica nella vita quotidiana dei francesi (soprattutto delle donne francesi) e la necessità di agire a favore del cambiamento degli stili di vita per includere più movimento.“, hanno concluso gli autori dello studio.

L’unico aspetto positivo: più di nove adulti su dieci affermano di alzarsi almeno ogni due ore quando si sta seduti per lunghi periodi, rispettando così le raccomandazioni contro uno stile di vita eccessivamente sedentario. Tuttavia, lo studio rileva che le nuove raccomandazioni raccomandano pause frequenti dallo stile di vita sedentario, soprattutto ogni venti minuti.

Ci auguriamo quindi che i Giochi Olimpici di Parigi 2024 riportino di moda l’attività fisica.

Vedi anche su L’Huff Post :