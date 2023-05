Rafael Leygua continua l’addestramento degli astronauti all’Agenzia spaziale europea: “Tutti sogniamo la luna”

“Tutti sogniamo la luna, tutti abbiamo letto Tintin. Ogni volta che leggo ‘Objectif Lune’ e ‘We Walked on the Moon’, con il Capitano, Tintin e Snowy, quando ci mettono piede mi fa sempre piacere tanti sentimenti”Fiducia. “Ma in realtà andare alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) sarà qualcosa di straordinario, non dobbiamo negare la nostra felicità. Se tutto va bene, è previsto dal 2026 al 2030”.

Nel centro di addestramento c’è un modello a grandezza naturale del modulo europeo Columbus che andrà alla Stazione Spaziale Internazionale e “Ci crediamo perché ci sono maniglie che prendiamo quando siamo senza peso. I letti sono così piccoli, delle dimensioni di un sacco a pelo. Questo sarà il nostro spazio vitale per sei mesi, il che è piuttosto impressionante.”.

Formazione di follow-up versatile: “Sono un pilota di mongolfiere e un pilota di alianti, ho poco a che fare con i razzi, ma ci viene offerto anche di diventare un pilota di aeroplani per ampliare la nostra gamma di competenze”.

Gli altri astronauti in addestramento sono la francese Sophie Adinot, lo spagnolo Pablo Alvarez Fernandez, la britannica Rosemary Cogan e lo svizzero Marco Sieber. Questa formazione continuerà fino alla fine di maggio 2024.