Questo nuovo SUV 100% elettrico non è cinese, è italiano!

Non è la prima volta che vi parliamo di questo nuovo brand italiano: Aehra. Ricordiamo che a settembre il produttore ha annunciato l’imminente arrivo del suo primo modello, un SUV “ultra-premium” 100% elettrico. Tranne che all’epoca non vedevamo molto… Oggi possiamo trovare le sue linee in pieno giorno!

Porte a farfalla che ospitano 4 giocatori NBA

Nonostante la sua lunghezza di 5,1 m, questo SUV ha un avantreno molto stretto a favore di un passo maggiorato di 3 m. Non c’è dubbio che non c’è carenza di spazio in cabina per i passeggeri. Aehra afferma inoltre che questo SUV può ospitare comodamente fino a 4 giocatori di basket NBA. Non facciamo molti film! E si accede attraverso 4 porte, tutte con apertura a farfalla!

“Ultra-Premium” dal 2025

Purtroppo non conosciamo ancora la sua scheda tecnica esatta e nemmeno il suo nome! Aehra lo chiama sempre “SUV”… D’altra parte, il produttore fornisce ancora alcune stime sulla sua autonomia di oltre 800 km, la sua potenza oscilla tra 550 (750 CV) e 600 kW (815 CV) e il suo il prezzo è di almeno € 160.000! Vediamo la versione finale di questo SUV nel 2025, con la berlina prevista per il prossimo anno.