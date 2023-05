Quanto varrebbero i $ 10.000 acquistati dal basso?

A differenza di ADA Cardano, il prezzo di BNB (Binance coin) ha toccato il fondo a metà giugno 2022. Infatti, anche se l’asset scenderà nuovamente alla fine dell’anno, non scenderà sotto i $200. Successivamente, la principale criptovaluta ha assistito a un graduale aumento del suo valore. Quindi, per coloro che hanno acquistato la criptovaluta in basso, quanto varrà oggi il loro investimento? E al prezzo di ATH?

Dopo aver toccato il minimo nel giugno 2022, BNB ha visto un aumento significativo del suo prezzo. Tuttavia, dall’inizio dell’anno, Binance Token si è alternato tra il bene e il male. Infatti, dopo un buon sviluppo a gennaio, ha superato questi prezzi annuali più elevati – ma di una percentuale molto piccola – a marzo e poi ad aprile. A metà aprile, la moneta veniva scambiata temporaneamente intorno a $ 350, il suo massimo annuale.

$ 10.000 di Binance Coin (BNB) acquistati dal basso; Qual è il suo valore oggi?

Nonostante gli alti e bassi, il prezzo di BNB è ancora in aumento all’inizio del 2023. Anche se il suo sviluppo non è insolito, è interessante concentrarsi sul minimo del prezzo. Come promemoria, secondo CoinMarketCap, il prezzo di Binance Coin è sceso il 18 giugno. Il token è temporaneamente scambiato a $ 186. Al momento in cui scriviamo, BNB viene scambiato a 305,22$, il minimo della giornata. Notiamo chiaramente un aumento del suo prezzo.

Sulla base dell’attuale prezzo di BNB, investire $ 10.000 al di sotto varrebbe oggi $ 16.410. Uno sviluppo positivo, poiché il nostro investimento avrebbe preso il 64,10% nel corso di circa un anno. Un investimento positivo considerando la perdita di fiducia che stanno vivendo gli exchange centralizzati e soprattutto il 😬 FUD che sta avvenendo intorno a Binance. Pertanto, nonostante la difficile transizione tra un mercato ribassista e una traiettoria al rialzo, l’asset avrebbe già dato i suoi frutti.

Come accennato in precedenza, ciò si tradurrà in un rialzo del 64,10% rispetto all’offerta iniziale. Se consideriamo che attualmente BNB è parcheggiato sul giorno e sul mese, ci rendiamo conto che l’investimento avrebbe potuto portare un ritorno maggiore. In effetti, il prezzo di BNB sale fino a $ 350. A questo prezzo, l’aumento del prezzo dal basso è di circa il 90%.

E il prezzo di ATH?

Nel corso della sua esistenza, il token Binance ha raggiunto grandi vette. In particolare durante l’ultima corsa al rialzo, il prezzo di BNB è esploso. Secondo CoinMarketCap, il valore ATH della moneta Binance è di $ 690,93. A differenza di Bitcoin o Ethereum, risale a maggio 2021 e non a novembre/dicembre 2021. Pertanto, la moneta è attualmente in calo del 55% rispetto ad ATH. Mentre molti altcoin sono in calo di oltre il 70% rispetto ad ATH, BNB ha breakout limitati. ₿ Anche Bitcoin o 👎 Ethereum sono in calo del 60-65% rispetto ad ATH. Prestazioni superbe!

Pertanto, l’evoluzione tra il minimo e l’ATH è del 271,47%. Una crescita impressionante che farebbe piacere ai possessori di BNB se il prezzo raggiungesse o superasse presto ATH. In questo modo, l’investimento iniziale di $ 10.000 varrebbe $ 37.147. Inoltre, dato il divario da colmare tra il suo prezzo attuale e il suo prezzo massimo, la proiezione rimane molto realistica. 💸 Molto più di Cardano. Naturalmente, questa sarebbe un’ottimizzazione dell’investimento acquistando al prezzo più basso e vendendo al prezzo più alto.

Rispetto alle grandi capitalizzazioni di mercato, il prezzo di BNB è il miglior prezzo durante il mercato ribassista. Infatti, è una delle criptovalute che è scesa di meno e che ha visto il suo valore salire in seguito. Sebbene FUD dominasse l’ecosistema Binance/BNB/Binance, stava andando molto bene. Inoltre, la resistenza simbolica viene lanciata raramente.

Morale della favola: BNB sembra tenere il passo!