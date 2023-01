L’ex moglie di Blue mostra la sua incredibile trasformazione fisica, tre mesi dopo il parto

In una relazione con il calciatore francese Moussa Sissoko (che in particolare ha giocato per la nazionale francese e ha partecipato a Euro 2020), l’ex candidato per ko lanta Marilou Sidibe vive su una piccola nuvola. Dopo essere diventata mamma di due figli, l’ultimo dei quali, Madi, è nato il 26 settembre 2022, la giovane si esercita quotidianamente per trovare la sua linea ideale prima della gravidanza. Particolarmente dipendente dal Pilates, condivide regolarmente i video delle sue sessioni con i suoi follower su Instagram.

Martedì 10 gennaio 2023. L’ex avventuriero ha afferrato il suo telefono per scattare una foto di se stessa. In questa occasione, ha pubblicato un fotomontaggio nella storia, mostrando l’evoluzione del suo corpo in un mese e mezzo. Il minimo che possiamo dire è che il risultato è stato sorprendente. Uscendo da una piccola nomade leggermente morbida, la moglie dell’ex calciatore internazionale mostra ora una silhouette liscia e perfettamente proporzionata, glutei arrotondati e una vita ben definita. Tuttavia, secondo lei, non c’è differenza di chilometri tra i due scatti. “64 kg in entrambe le immagini! Anche la mia situazione è cambiata!Allo stesso modo, rivela di fare sessioni di ginnastica ipotensiva, il cui regime è ripristinare il tono addominale.