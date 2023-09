Quale segreto nasconde Giulia Vignali sotto un tatuaggio sul braccio?

Questo lo avrai già notato se sei un fan dei programmi con Giulia Vignali. Il conduttore ha un braccio tatuato. Questo fu il risultato di un grave incidente avvenuto nel 1980, quando aveva solo 5 anni.

La piccola Giulia Vignali ha avuto la sfortuna di rovesciarsi la cioccolata calda sul braccio. Piccola causa, grandi conseguenze. Si trattava di un’ustione di terzo grado, aggravata dal fatto che il pigiama era di materiale sintetico. Il risultato: il tessuto si è sciolto sulla sua pelle, provocandogli gravi lesioni, dice Qui.

Come se non bastasse, è stata ricoverata al pronto soccorso troppo tardi per beneficiare di un trapianto che le avrebbe evitato importanti cicatrici. Seguirono anni di incarichi nel reparto ustionati dell’ospedale Saint Vincent de Paul di Parigi. Due sessioni a settimana! E passando anche per la sala operatoria. La donna, che ora è la moglie di Kad Murat, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico, altrimenti il ​​suo braccio non sarebbe più cresciuto. “È meglio avere un braccio brutto con una cicatrice che un braccio piccolo che ha smesso di crescere troppo presto.”Mi fidavo di quello Partita di Parigi Diversi anni fa.

Per nascondere queste cicatrici, ho usato un tatuatore. Ora è un ciliegio che gli è caduto sul braccio.