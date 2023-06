Quale club italiano prenderebbe Milik?

Arkadiusz Milik ©️xBEAUTIFULxSPORTS/Carabellix

Milik sull’uscita dall’OM: Juventus, Lazio e Napoli in battaglia per ingaggiarlo

Arkadiusz Milik, attaccante polacco dell’Olympique de Marseille (OM), ha avuto una stagione turbolenta nel 2023. In prestito alla Juventus, Milik ha attirato l’attenzione di diversi club italiani e ha suscitato entusiasmo in Italia.

Nonostante le sue buone prestazioni, Milik non rientra nei piani dell’OM di venderlo a buon prezzo durante il mercato estivo.

Juve, Lazio o Napoli?

Arcadio Milik non farà parte dello staff diMarsiglia olimpica La prossima stagione, diversi club italiani sono in corsa per ingaggiare l’attaccante polacco. I club impegnati in questa feroce battaglia JuventusIL Lazio E questo NapoliVogliono tutti la firma di Milik.

Secondo ProvenzaLa Juventus, che ha avuto Milik in prestito la scorsa stagione, sta ora preparando un nuovo attacco per ingaggiarlo. In corsa anche Lazio e Napoli E fare tutto il possibile per far entrare l’attaccante polacco nelle loro fila.

Il contratto del polacco al Marsiglia è fino al 2025, ma non è chiaro se gli olimpionici vogliano tenerlo. Prima di approdare al Marsiglia, il giocatore è stato già al Napoli tra il 2016 e il 2021.

La competizione tra questi tre club italiani si preannuncia intensa poiché ognuno di loro rafforza il proprio attacco aggiungendo un giocatore come Milik alla propria squadra. Le qualità dell’attaccante polacco, la capacità di segnare e la sua esperienza sulla scena europea lo rendono un obiettivo desiderabile.

I prossimi giorni saranno decisivi per l’esito di questa battaglia tra Juventus, Lazio e Napoli.