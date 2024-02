Qual è la lingua più popolare al mondo? Scopri cosa ha fatto cadere il regime francese

Mentre il francese ha deliziato per anni le orecchie degli innamorati, l’italiano ora attrae di più il cuore. Secondo uno studio del sito Babel, la lingua di Dante è addirittura diventata la lingua più sexy del mondo.

Molière fu rimosso da Dante. Secondo uno studio condotto dall’app per l’apprendimento delle lingue Babbel, l’italiano è oggi la lingua più sexy del mondo, subito prima del francese. La musica transalpina fa battere forte il cuore, per questo San Valentino meglio sussurrare parole in italiano per far sciogliere il partner.

Europe 1 metteva in dubbio il successo della lingua di Casanova tra le donne francesi, e per loro il titolo di dialetto esotico non era abusato. “Canta, ci sono delle note ed è molto attraente”, ha dichiarato con nonchalance un passante parlando della bellezza transalpina.

Arma incantevole

Per Gianni, italiano di La Botte e ristorante a sud di Parigi, i risultati dello studio non sono stati sorprendenti. “Le donne hanno sempre l'ultima parola!”, scherza. La sua lingua madre, piena di vocali, incantò la moglie francese. “All'inizio lei mi ha ignorato, si è detta: 'Chi è questa piccola italiana?'. Poi le ho detto una frase in italiano e non ci siamo più lasciati”, racconta.

Moliere Gli amanti del linguaggio possono rassicurarsi con questa frase di Blaise Pascal: “In amore, il silenzio è migliore del linguaggio”.