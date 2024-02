Secondo uno studio è la lingua più romantica del mondo (e mamma mia, non è italiano…)

Qual è la lingua più romantica del mondo?

Vuoi dichiarare il tuo amore alla tua anima gemella recitando versi nella lingua più romantica del mondo? Per prima cosa bisogna saperla parlare… Infatti la lingua è un riflesso delle nostre culture, ma anche un riflesso dei sentimenti. Può essere utilizzato per stimolare l'interesse per una storia d'amore. Almeno questo è quello che penso BollaSito leader nell'apprendimento delle lingue, è stato lanciato in onore di San Valentino, Un assortimento di dialetti che sconvolgono i cuori.

Anche se si pensava che l'italiano fosse la lingua più romantica del mondo (canta, emoziona, e in più gli italiani sono tutti PG…)… per la maggioranza degli intervistati (cioè il 34%)… Il francese è la lingua più romantica del mondo. Ma attenzione…non glamour!

Eppure secondo lo studio l’italiano sarà considerata la lingua più attraente nel 2024… Il francese lo si considera già da molto tempo! Quindi, al secondo posto, troviamo la lingua di Molière, il collo e lo spagnolo latinoamericano.

Vuoi imparare un'altra lingua per amore?

Buone notizie: se stai leggendo questo articolo, puoi scommettere con certezza che hai già padroneggiato appieno la lingua più romantica del mondo. Ma è del tutto possibile che non sia adatto alla persona con cui condividi la vita. Infatti, secondo lo studio Babel, Il 53% degli intervistati trova attraente uscire con qualcuno la cui lingua madre è diversa. Ancora un altro studio ha rilevato che il 79% dei francesi afferma di essere disposto a imparare la lingua del proprio partner per rafforzare il proprio legame emotivo. Il 52% dimostra un genuino interesse per la cultura degli altri, il 49% dimostra impegno e rispetto per gli altri e il 46% consente una comunicazione chiara e genuina.

Un altro aspetto positivo di parlare la stessa lingua della tua dolce metà? Se mai avessi intenzione di avere figli, questi piccoli potranno facilmente imparare due lingue contemporaneamente. Perché sì, il Essendo delle “vere spugne”, i bambini non hanno difficoltà ad apprendere i due dialetti parlati dai loro genitori.. Se parli già due lingue, è facile impararne una terza… e poi una quarta, una quinta e così via!

Infine, se desideri imparare una lingua straniera per impressionare il tuo futuro amore, sappi che non sei solo. Infatti, secondo un altro studio, Il 16% dei francesi trova in Italia il proprio partner ideale e l'11% in Spagna, se non hanno una corrispondenza esatta in Francia. Ma se vuoi davvero stupire con il tuo bellissimo accento francese… ti consigliamo vivamente di andare in Inghilterra, dove amano particolarmente il nostro accento. Infine al secondo posto, dietro agli italiani… evidentemente fanno davvero concorrenza!