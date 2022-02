Les porteur des deux dossiers de candidatre en vue de linscription du petit café au patrimoine de l’unesco nont pas russi à siendendre. Les uns difendere un “Rituel della tradizione italiana”, alors que autras veulent conscrer la “Cultura dell’espresso napoletano”.

Lafaire paraissit bien engagement: l 17 mars, ministre des Politiques agricoles et aliminaire itali avait donnon son accord to present candidture de liexpresso en vue dune inscription au patrimoine culture im imrileco l’unesco.

Et patatra! Une dizaine de jours tard, la commission interministrielle charcee dossier l’to retoque: les diffrentes parts l’expresso to l’Unesco – which ministre avait tenté rassembler sous une bannre dere copia e incolla “Ho dimostrato di essere un’eventuale candidatura congiunta”, rapportare Cucinare, Supplemento Gastronomie du Corriere della Sera.

Place la place, la commission a retenu “La proposta [la ville de] Vrone visant à la sauvegarde des jeux de rue antiques ”, Manuale di processo o supplemento, che annuncia:

Il batille autore de l’identity sociale et culturele petit café est ouverte. ”

Per comprendere, convergere la convocazione di uno dei temporanei: una prima proposta di candidatura avaité con l’ultima pubblicità nel 2019. Luogo su Travis, invano, tutto promotore di intrattenimento “Il caffè espressione della tradizione in italiano”. Mais, “quelques mois plus tard, on a vu arriver la candidature de’ la culture du café expresso napolitain ‘”, riferire il mensuel.

Manquee occasione

Il ministro

[…]