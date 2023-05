Punteggi di regolamento di RWDM: John Textor archivia pesanti accuse contro Thierry Dailly

UNVe lo spieghiamo questo mercoledì. Espulso da John Textor, proprietario americano di RWDM, Thierry Delle ha lasciato la presidenza del club di Molenbeek, che è stato promosso alla Jupiler Pro League. E in un Lungo comunicato stampa Inserito sul sito web del club, John Textor ha lanciato gravi accuse contro Thierry Delle.

Ainsi, il proprietario americano explique: «Toutefois, è con il cœur lord che non si limita a certe preoccupazioni gravi che non approvava che era privilegiato e che non conduceva lui o la sua licenza da M. Dailly dal onore di suo padre consiglio di amministrazione. Come accennato in precedenza, il trasferimento delle decisioni calcistiche da mister Dele a me è già avvenuto in gran parte nel luglio 2022, rafforzando con successo la rosa del campionato. »

Per approfondire: “In breve, le ragioni della sua rimozione da tutti i suoi incarichi nel Club, compreso il suo più recente ruolo di Presidente del Consiglio, sono: appropriazione indebita dei fondi del Club, abuso di potere aziendale, interruzione del governo societario, il violento e il comportamento intimidatorio di Mr. Dailey che ha portato a un ambiente di lavoro tossico, ma anche le azioni di Mr. And che vanno contro i valori che ci stanno a cuore come club di calcio moderno ben consolidato a Bruxelles.