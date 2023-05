“Aveva il potenziale per essere un Pallone d’oro, ma non cerca statistiche come Messi o Ronaldo”.

Eden Hazard è ancora sprovvisto di giocare nel Real Madrid, e nella capitale spagnola è stato in grossi guai dal suo arrivo nell’estate del 2019. L’ex capitano dei Red Devils, che spera ancora di onorare l’ultimo anno di contratto con il Real Madrid. Il club ora è solo l’ombra del giocatore che un tempo giocava per il Chelsea, dove era considerato uno dei migliori al mondo.

“Eden aveva il potenziale per ottenere il Pallone d’Oro, ovviamente. Ma ha sempre avuto in mente la squadra”, ha continuato Mavuba. “Non pensa a fare statistiche come Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Hazard è una gioia con cui giocare. Anche se vince anche a Lille e Chelsea. Al Chelsea è stato fantastico. Forse la sua mancanza di egoismo lo ha deluso .. .ma se fosse stato più egoista, non sarebbe diventato il giocatore che era”. È il miglior giocatore con cui ho giocato. Quello che ha fatto al Lille e al Chelsea, pochi giocatori sono capaci di farlo”.