PTB sostiene il rifinanziamento del Fondo d'investimento Wallonie Santé

Intervenendo in un dibattito sulla questione sanitaria, il deputato vallone Germain Mogimanjango, capo del gruppo PTB al parlamento regionale, ritiene giustificata la richiesta di rifinanziamento da parte dei dirigenti del Fondo sanitario vallone. Si compiace dei buoni risultati ottenuti, in particolare per quanto riguarda i prestiti verdi volti ad aiutare i gestori di ospedali o case di cura a isolare le loro infrastrutture per garantire l'efficienza energetica. Sottolinea che c’è ancora del lavoro da fare in questo settore e sulle questioni relative alla sicurezza informatica degli ospedali. Il ministro della Sanità vallone, Christie Morreale (PS), si è impegnata a estendere un budget aggiuntivo al Fondo vallone di 3 milioni di euro, ma saranno necessarie risorse finanziarie aggiuntive per consentire a Wallonie Santé di rispondere alle richieste. Secondo le nostre informazioni, è possibile stanziare una dotazione di 25 milioni di euro dal Fondo di Kyoto al Fondo, ma sarà bloccata da Ecolos. Wallonie Santé ha già sostenuto 108 dossier per un valore di circa 120 milioni di euro, mentre il suo bilancio è di 135 milioni di euro.