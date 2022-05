Come aumenti le tue possibilità di vincere il jackpot? Lo statistico ti dà il suo consiglio

Questo martedì verrà messo in gioco un primo premio di circa € 27.000.000. “Statisticamente, non è una buona idea essere coinvolti”, ammette lo statistico Ton Baines, assistente di UGent. Tuttavia, dà alcuni suggerimenti per aumentare le sue possibilità di vincere il jackpot…







Pubblicato il 17/05/2022 alle 17:21



unAl momento del pareggio, ogni pallina ha una probabilità del 15,6% di essere estratta. Ma possiamo fare affidamento sui prelievi precedenti per fare previsioni? Euromillions condivide le statistiche dei numeri più intervistati. E a seconda della statistica, possono essere utilizzati.







“La lotteria nazionale rilascia logicamente un bel po’ di informazioni. Quello di cui siamo sicuri è che fino al rango 6, otterrai una certa percentuale di vincite, a seconda di quante persone ci sono in quel piatto. Dal rango sette, gli altri giocatori sono non è più importante per te, quindi ricevi After su un importo fisso per ogni categoria”, ricorda. “Non hai alcuna influenza sul fatto che tu vinca o meno, ma se vinci puoi provare a ottenere di più”.

Quindi spiega che è meglio scegliere i numeri che sono meno popolari, perché “ti farà guadagnare più soldi se vinci. Puoi scegliere i sei numeri che nessuno sceglie o che non sono molto popolari”. Queste informazioni sono disponibili sul sito web di Euromillions.