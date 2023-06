PRO LEAGUE – Campione belga di Anversa dopo uno scenario pazzesco

Santa alla fine suspense! L’Anversa ha vinto il suo quinto titolo di campionato belga nella sua storia, e il primo in 66 anni, sconfiggendo RC Genk e Union Saint-Gilloise domenica. Grazie al pareggio per 2-2 a Genk, il club più anziano del Belgio – il “vecchio big” – ha ottenuto una doppietta dopo aver vinto la coppa lo scorso maggio.

I tifosi dei tre club hanno vissuto tutte le emozioni di vedersi vincere il titolo durante la sesta e ultima giornata di qualificazione con uno scenario irrespirabile.

All’inizio degli ultimi 90 minuti della stagione, l’Anversa era in testa (46 punti) davanti all’Union Saint-Gilloise (lo stesso numero di punti) e all’RC Genk (45), a 120 secondi dalla fine della stagione. La competizione, era il sindacato che stava per salire al trono del Belgio.

All’88’, i brussellesi si sono portati in vantaggio per 1-0 sul Club Brugge, mentre il Genk ha dominato l’Anversa per 2-1. Raggiunto e poi definitivamente superato (1-2 e poi 1-3) dal Bruges, la federazione ha poi perso le illusioni in due minuti. Il Genk, a sua volta, si è visto vincere il titolo in casa davanti alla folla esultante, ma un gol di Toby Alderweireld di Anversa negli ultimi secondi ha regalato all’Anversa un punto per il titolo (2-2)!

Inaudito nella storia della MLB. Nella classifica finale, i punti totali dell’Anversa erano 47 contro i 46 dell’Union e del Genk.

Non automaticamente nel pollo C1

Unico neo per gli uomini di Mark van Bommel, l’incoronazione non li qualifica automaticamente alla fase a gironi di Champions League, la prima dal 2012 per il campione belga, a causa dell’insufficiente coefficiente UEFA per i club della pianura.

Dopo tredici stagioni in D2, l’FC Antwerp è tornato in prima divisione sei anni fa. L’ultima squadra belga a disputare la finale di Coppa dei Campioni (C2 nel 1993), ha ritrovato i suoi alti discorsi mentre le altre squadre storiche del campionato belga, Anderlecht e Standard de Liège, stanno affrontando grandi difficoltà. Finanziario e sportivo nelle ultime stagioni.

Il club, di proprietà dell’imprenditore Paul Gesens, è tornato ad essere un capo gondoliere grazie alla ricchezza di quest’ultimo, che ha permesso in particolare di reclutare i nazionali (olandesi) Vincent Jansen e (belga) Toby Alderweireld nell’ultima finestra di mercato. Proprio quest’ultimo, domenica, ha segnato il gol del titolo con un potente tiro da 20 metri.

“Ho provato molte emozioni nella mia carriera, ma questa emozione supera tuttoha detto l’ex giocatore di Ajax e Tottenham. “Sento che tutti sono contro l’Anversa e questo mi piace. Rende le cose migliori”, ha detto. L’allenatore Mark van Bommel ha detto prima della partita. Gli osservatori hanno effettivamente elogiato l’unione verticale o il gioco ad alto pressing del Genk, notando lo stile attendista (o pragmatico) dell’ex nazionale Orange.

Per il sindacato la frustrazione è immensa. L’anno scorso, il Club Saint-Gilles (uno dei 19 comuni di Bruxelles) si è avvicinato al titolo, coronato di poco dal Club Brugge, dopo un anno di ricerca dell’élite. L’ultimo titolo della Vecchia Signora risale al 1935. Il club, proprietario del Brighton FC in Inghilterra, dovrà attendere almeno un’altra stagione.

