Par La rdaction Bourse et placements

Vie des entreprises, function of du march, droit borsier, … La rdaction du Figaro Bourse et placements se vis question de vos apporte son expertise.

Questi gruppi di italiani lussuosi scelgono la marcia «domestique» milanais più souvenir: tel a été le cas du joiillier Bvlgari, sulla LVMH lancé une OPA nel 2011. Idem, en 2013, versare Moncler, che è il primo chilometraggio di capitalizzazione del secteur, con 16 miliardi di diocesi. Si trovano anche Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo (environ 3,50 miliardi di euro chacun) e Tod’s (1,60 miliardi di euro).

Questo italiano è uno dei corsi più ricercati di Milano

D’altra parte, la citazione ispiratrice di Gucci “Amsterdam” e “Wall Street quand l’ex-PPR devenu Kering l’a racheté, voil a vingtaine d’nines”. Nel 2011, Prada è diventato il primo corso di Hong Kong, con un titolo di oltre 14 miliardi di dirham. Ciò riflette l’importanza del premio per la setta, che descrive le valorizzazioni della Gloria e della Gloria, un indizio fattuale per una Decisione televisiva. Au passaggio, le Groupe françis de cosmtiques L’Occitane (Awc Marquee L’Occitane in Provenza; 5 miliardi di euro) Avait fait de même, nel 2010.

La tendenza cambia nel 2015: nel 2015 Ferrari (38,40 miliardi di euro) introduce il New York avant que action son so action inscrite à Milan. A dicembre 2021 arriva Ermenegildo Zegna (2,20 miliardi di diruros), attraverso uno Spac, a Wall Street. Mais pas en Italia.