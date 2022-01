Skinlabo: un laboratorio italiano che non rinuncia alla bellezza

Bellezza digitale che unisce alta qualità e accessibilità

Nel 2016 Angelo Murador ha avuto l’idea di un marchio che avrebbe rivoluzionato il mercato della bellezza ghiacciata. Un approccio diverso, radicato nel suo tempo, è che i consumatori non sono più disposti a pagare di più per un vasetto di crema. La scelta del marketing diretto su Internet è quindi ovvia: eliminare gli intermediari può ridurre i prezzi mantenendo la qualità.

SKINLABO diventa così il primo digital brand autoctono dedicato interamente alla cosmesi. Prendendo la parte della qualità e dei consigli di bellezza personalizzati, il marchio non ignorerà nessuno. Il marchio, 100% made in Italy e formato da consulenti di bellezza e sito torinesi, è cresciuto e si è evoluto molto rapidamente fino all’apertura del mercato statunitense lo scorso novembre, aprendosi al mercato internazionale. Oggi, meno di un milione di clienti non beneficiano delle virtù dei prodotti immaginati da SkinLabo. Più di 40.000 clienti stanno tornando per nuovi ordini.

Meno completato! O bellezza lenta di alta qualità

SkinLabo propone prodotti che contengono alcuni principi attivi, ma sono altamente concentrati: ingredienti interconnessi per creare formule efficaci. Il marchio seleziona miscele con una base naturale media del 98%, controllando gli ingredienti, l’idea di fornire risultati coerenti per tutti i tipi di pelle. Insieme a dermatologi e cosmetologi, dermatologi e laboratori specializzati, la gamma di prodotti SKINLABO mette in mostra la pelle italiana cognitiva, innovativa e soda. Grazie al suo team per essersi impegnato in un trattamento cosmetico veramente personalizzato, il marchio dà la priorità alla qualità del prodotto, al servizio clienti premium e alla consulenza personalizzata completamente gratuita.

Esperienza di bellezza personalizzata e completa

Piuttosto che offrire semplicemente cosmetici, Skinlapo offre un’esperienza di bellezza unica per coloro che vogliono mantenere la propria pelle. 30 consulenti di bellezza a disposizione delle clienti in 15 lingue diverse per creare routine di cura della pelle fluide, complete e appropriate. Con questo desiderio di costruire una connessione con i suoi clienti e scoprire l’uomo dietro le quinte, SKINLABO lo sta sviluppando quotidianamente. Il team SKINLABO si impegna a tenere conto di ogni punto di vista e a rispondere in modo appropriato e costruttivo a qualsiasi domanda, che si tratti di uno scambio personalizzato su un determinato prodotto o di un’analisi del feedback degli utenti sulle prestazioni e sulle esigenze di mercato di un prodotto. Spirito.

Infine, lo status del marchio digitale consente al marchio di beneficiare di un pubblico influente e di scoprire una vera comunità attorno al suo impegno per la bellezza. La sua pagina Instagram ha ora 174.000 iscritti e il gruppo Facebook SKINLABO VIP ha almeno 30.000 membri da tutte le nazioni.

SKINLABO lavora ogni giorno per realizzare la sua missione di democratizzare l’accesso non solo ai migliori prodotti, ma anche ai cosmetici di altissima qualità con potenziale. Dal 2016, il marchio è stato in grado di mobilitare milioni di utenti attorno al suo impegno. Con sempre più clienti in tutto il mondo, SKINLABO è in fase di sviluppo sostenibile e sostenibile, soprattutto attraverso nuovi prodotti.

Contenuti progettati e forniti da Delta Agency. La redazione di Madame Figaro non ha partecipato alla preparazione di questo articolo.