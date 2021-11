Pokémon Diamante Scintillante e Perla Scintillante destinati a battere i record del Regno Unito

Questa settimana, Pokémon è stato lanciato eccezionalmente bene, con Diamante brillante e Perla brillante che si sono aggiudicati i primi due posti nelle classifiche del Regno Unito.

Le versioni DS sono uno dei più grandi giochi per Nintendo Switch lanciati quest’anno, battendo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Per essere precisi, Brilliant Diamond raggiunge questo obiettivo da solo, senza contare le vendite di perle. Brilliant Diamond è arrivato primo, seguito da Shining Pearl al secondo, mentre il doppio pacchetto composto dai due match ha preso il nono posto. Collective Pokémon è il secondo gioco più grande uscito nella confezione quest’anno, dopo FIFA 22 ma prima di Call of Duty: Vanguard. Le vendite di lancio sono diminuite del 26% dai giochi Sword and Shield, che sono stati i più grandi nuovi giochi Pokemon rilasciati a novembre 2019. Le vendite sono aumentate del 13% dai giochi Let’s Go Eevee e Pikachu, rilasciati a novembre 2018.