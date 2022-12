Honor mostra un nuovo smartphone e tablet il 26 dicembre

Per chiudere bene il 2022, Honor si prepara a un annuncio post-natalizio. L’azienda cinese menziona su Weibo che sono previsti una nuova versione dell’Honor 80 e un secondo tablet.

La società non ha ancora rivelato molti elementi e favorirà sicuramente un debriefing durante la settimana. Ma questo è l’inizio dispettoso Ci fa già ammirare il design dei due futuri prodotti.

Partiamo dallo smartphone Honor 80 GT, quarta variante della gamma Honor 80. Questo modello deve puntare sulla potenza, e quindi non è impossibile vederlo a bordo dello Snapdragon 8 Gen 2, anche se il servizio di certificazione cinese sembra per indicare lo Snapdragon 8+ Gen 1, come Honor 80 Pro. L’intero lato GT potrebbe quindi puntare su un refresh rate di 144Hz invece dei 120Hz della variante Pro. Sul retro dovrebbero essere inclusi tre moduli fotografici, ma sono disposti in modo diverso rispetto a sopra Altri modelli della serie 80. Tieni presente che non saranno posizionati in due cerchi per formare un 8, ma in un rettangolo più tradizionale.