Perché Proximus rischia una multa di decine di milioni di euro | Belgio

TeleSign è stata acquisita da Proximus nel 2017 attraverso la sua controllata BICS, che gestisce le comunicazioni su scala globale. Questa azienda fornisce specificamente servizi di sicurezza come l’autenticazione a due fattori alle società Internet. I suoi clienti includono ByteDance, la società dietro TikTok, il servizio di comunicazione Skype e la società di giochi EA.

Secondo Shams, queste pratiche non sono conformi agli standard europei GDPR. Inoltre, i dati vengono elaborati negli Stati Uniti e pertanto le autorità statunitensi potrebbero avere accesso a tutti i dati. Due motivi per cui venerdì ha presentato un reclamo all’autorità belga per la protezione dei dati.