IKEA ha colpito ancora e ha immaginato un mobile che sfida le leggi della fisica

Chi si è trasferito almeno una volta nella vita può testimoniarlo, spostare un divano è un vero inferno. Pesanti e ingombranti, questi mobili ci fanno sudare quando si tratta di spostarli. In questo stato d’animo, IKEA ha voluto ancora una volta cambiare i codici.

Dopo aver immaginato l’accessorio definitivo da portare in spiaggia quest’anno, il brand svedese ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo tipo di divano. Quest’ultimo, infatti, peserà solo 10 kg e sarà abbastanza sottile da poter essere portato in giro in una borsa da viaggio! Per installarlo, non avrai bisogno di viti o chiodi. Soprannominato “Divano in una busta”, questo divano è stato progettato dall’IKEA Experimental Research and Design Lab. È pensato per essere moderno e futuristico, si adatta a tutti gli interni ed è realizzato con materiali riciclabili.

Concretamente, questo mobile si adatterà leggermente a tutti i desideri dei clienti, in quanto sarà dotato di ali regolabili che consentono la creazione di schienali e braccioli nei luoghi di loro scelta. Insomma, una nuova idea innovativa immaginata dalla catena svedese, che dovrebbe essere disponibile per la vendita molto presto. Al momento, il suo prezzo non è ancora noto, ma dato il concetto, è una scommessa sicura che questo divano sarà molto conveniente.